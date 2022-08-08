Європейські компанії просять Британію очистити газ, який вона постачає. У ньому виявили отруйний пил

Європейські компанії попросили британських колег очистити газ, який вони постачають на континент, оскільки в ньому виявлені концентрації небезпечних та отруйних домішок.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що проблема вже призвела до екстрених ремонтів газопроводу між Великою Британією та Європою і може призвести до більш серйозних проблем взимку. Велика Британія експортує газ на континент газопроводами Interconnector до Бельгії та BBL до Нідерландів. За даними компанії Fluxys — оператора газопроводу до Бельгії, потік газу «постійно забруднений твердими і рідкими домішками», через які цього року вже двічі доводилося зупинятися на ремонт. Тверді домішки або пил містять небезпечні, отруйні, радіоактивні та самозаймисті речовини.

З квітня концентрація пилу в газі, що надходить із Великої Британії сягнула «небувалих величин», пише видання. Цього року операторам довелося витратити понад £270 мільйонів на очищення. Компанії побоюються, що зростання обсягів прокачування може посилити цю проблему та підвищити ризик порушення постачань.

Своєю чергою, британський постачальник National Grid заявив, що наявність пилу була «історичною та відомою проблемою, яка постійно відстежується».