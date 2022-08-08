Спека на півдні та мінливі дощі — прогноз погоди на початок тижня

Початок тижня на півдні та сході України буде дуже спекотним. На заході очікується помірна та комфортна температура повітря. У деяких регіонах пройдуть короткочасні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок, 8 серпня, у Чернігівській, Вінницькій та Закарпатській областях очікуються короткочасні опади. На півдні, сході та у центрі країни прогнозують спеку — місцями до +35 °С. На півночі та на заході України середня температура вдень +25 °С.

Український гідрометеорологічний центр

У вівторок, 9 серпня, температура в областях майже не зміниться, вона впаде лише на заході, де прогнозуються дощі. Опади також очікуються у Чернігівській і Сумській областях.

Український гідрометеорологічний центр

У середу, 10 серпня, дощитиме в Чернігівській, Сумській, Черкаській Вінницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. На сході та півдні триматиметься спека до +35 °С. У центрі, на півночі та на заході від +22 °С до +26 °С.