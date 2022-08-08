В Італії у висохлій річці знайшли нерозірвану бомбу часів Другої світової війни

В Італії на березі висохлої річки По виявили нерозірвану бомбу часів Другої світової війни. Про це повідомляє BBC.

450-кілограмову бомбу знайшли рибалки у липні неподалік ломбардського села Борго-Вірджиліо. Пристрій містив 240 кг вибухової речовини. У неділю, 7 серпня, евакуювали близько трьох тисяч найближчих мешканців, щоб фахівці зі знешкодження бомб безпечно провели керований вибух. Повітряний простір району також був на короткий час закритий, як і річковий рух на самому водяному шляху.

По — найдовша річка Італії, що тече від південно-західних Альп до Адріатичного моря, але щорічні супутникові знімки цього року показують збільшення її висохлих ділянок. Минулого місяця італійська влада оголосила надзвичайний стан у районах, прилеглих до річки По, яка зрошує близько третини сільськогосподарського виробництва країни. Її течія стала настільки слабкою через спеку і відсутність опадів в останні місяці, що фермери в долині кажуть, що солона морська вода тепер просочується в річку, знищуючи посіви.