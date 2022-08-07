На Кубі блискавка вдарила у резервуар з нафтою — влада просить сусідні країни допомогти погасити пожежу

На заході Куби блискавка влучила у базу зберігання нафти. Це спричинило настільки масштабну пожежу, що влада запросила допомогу у сусідніх країн, зокрема, Мексики та Венесуели.

Місцева газета Girón пише, що пожежа сталася в резервуарі місткістю 50 тисяч тонн нафти, на момент удару він був наполовину повний. Через кілька хвилин вогонь перекинувся на ще один резервуар.

Наразі пожежники намагаються охолодити пошкоджений резервуар, щоб запобігти поширенню полумʼя на інші паливні баки.

Станом на ранок 7 серпня відомо про одного загиблого, 121 пораненого, 17 зниклих безвісти. Ще понад 1 300 людей евакуювали з небезпечної зони.

На місце катастрофи виїхали представники влади, включно із президентом Мігелем Діас-Канелем, премʼєр-міністром Мануелем Марреро та іншими урядовцями.

Під час вибуху другого резервуару постраждав міністр енергетики Куби Ніколас Арронте Крус та пресгрупа, яка його супроводжувала.