Біля берегів Папуа Нової Гвінеї знайшли новий вид гігантських медуз

Дайвер Доріан Борчердс зафільмував гігантську медузу біля берегів Папуа Нової Гвінеї. Згодом морський біолог визначила, що це новий, раніше невідомий вид медуз.

Про це пише ABC News.

«Сьогодні під час дайвінгу побачив новий вид медузи. Вона має круті позначки, вона трохи більша за футбольний м’яч, і вона досить швидко плаває», — написав дайвер у соцмережах, коли йому вдалося зафільмувати тварину.

Медуза була схожа на істоту, яку востаннє бачили 25 років тому — у 1997 році в районі Великого Барʼєрного рифу біля узбережжя Австралії. Дослідники тоді зловили та вивчили тварину. Її назвали Chirodectes maculatus.

Але згодом морський біолог Ліза-Енн Гершвін уважно подивилася відеозапис Борчердса і дійшла висновку, що на ньому — раніше невідомий вид.

Науковці зможуть визначити вид медузи з Папуа Нової Гвінеї після того, як виловлять екземпляр для аналізу. Але поки цього зробити не вдалося.