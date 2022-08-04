У росії відправили у колонію на 9 років американську баскетболістку Брітні Грайнер — за олію з гашишем у вейпі

У росії Хімкинський міський суд Московської області засудив американську баскетболістку Брітні Грайнер до девʼяти років колонії за звинуваченням у зберіганні та контрабанді наркотиків.

Про це повідомляє Интерфакс.

Прокуратура просила для неї 9,5 року, суд дав девʼять. Команда захисту оскаржить вирок.

«Ми дуже розчаровані вироком. Як професіонали в галузі права ми вважаємо, що суд має бути справедливим для всіх незалежно від громадянства. Суд повністю проігнорував усі докази захисту, а головне — явку з повинною», — заявили захисники Грайнер.

На вирок вже відреагував президент США Джо Байден — назвав його «неприйнятним» та пообіцяв використати «всі можливі засоби», щоб повернути спортсменку додому.