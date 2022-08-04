У деяких частинах Великого Барʼєрного рифу зафіксували найбільшу кількість коралів за 36 років

Дослідження 87 рифів показало, що в період від серпня 2021 по травень 2022 року середній твердий кораловий покрив у верхній і центральній частинах рифу збільшився приблизно на одну третину. Це рідкісна гарна новина для рифу, який у березні зазнав шостого масового знебарвлення.

У деяких частинах Великого Барʼєрного рифу зафіксували найбільшу за останні 36 років кількість коралового покриву — відтоді, як Австралійський інститут морських наук почав за ним спостерігати.

Генеральний директор інституту доктор Пол Хардісті сказав, що результати в північному та центральному регіонах є ознакою того, що риф усе ще може оговтатися від масового знебарвлення та нашестя морських зірок, що харчуються коралами. Однак він підкреслив, що втрата коралового покриву в інших частинах рифу показує, що він усе ще може страждати від змін клімату.

Керівник групи програми моніторингу Майк Емслі сказав, що збільшення коралового покриву спричинили швидкорослі корали Акропора — їхні колонії складають основу рифоутворення. Однак вони також вразливі до тепла, і їх полюбляють морські зірки.