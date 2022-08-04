У Франції запровадили заставу у €15 тисяч для альпіністів, які підіймаються на Монблан

Мер міста Сен-Жерве-ле-Бен, звідки альпіністи можуть піднятися на найвищу гору Європи Монблан, запровадив заставу у €15 тисяч з кожного альпініста для покриття витрат у випадку, якщо його знадобиться рятувати, або якщо він загине.

Про це пише The Guardian.

У середині липня місцеві гіди призупинили роботу по маршруту, який доступний для альпіністів будь-якого рівня кваліфікації, через сильний каменепад. Місцева адміністрація настійно рекомендувала людям уникати підйому. Сильна, тривала спека зробила умови на горі ще небезпечнішими.

У заяві Жан-Марк Пейлекс сказав, що десятки «псевдоальпіністів» проігнорували попередження. Він розповв, як пʼятеро румунських відвідувачів спробували піднятися «в шортах, кросівках і соломʼяних капелюхах», і їх довелося рятувати.

«Люди хочуть підніматися зі смертю в рюкзаках. Тож передбачмо вартість їхнього порятунку та їхнього поховання, тому що неприйнятно, щоб французькі платники податків оплачували ці рахунки», — заявив мер.

До вершини також можна дістатися, пройшовши стежкою з Курмайора, що на італійській стороні Монблану, хоча нею користуються набагато рідше. Мер цього містечка Роберто Рота заявив, що не планує обмежувати доступ.

Дебати про безпеку підйомів цього літа загострилися через спеку та після того, як на початку липня 11 людей загинули, коли величезна маса льоду відкололася від льодовика на північній стороні Мармолади, найвищої вершини італійських Доломітових Альп. Мери міст, які оточують Мармоладу, закрили ключові точки доступу, але деякі альпіністи намагалися обійти заборону.