Американські вчені змогли частково відновити органи свині після смерті. Це може бути проривом у трансплантації

Американські дослідники змогли частково відновити органи свині — за годину після того, як тварину приспали. Це є проривом, здатним змінити медицину, адже цей метод може збільшити кількість органів, доступних для трансплантації, і дати лікарям більше часу для порятунку людського життя.

Про це повідомляє BBC.

Дослідження також ставить під сумнів припущення, що відбувається у моменти між життям та смертю. Коли серце перестає битися, організму не вистачає кисню та поживних речовин, необхідних для виживання. Органи збільшуються у розмірах, кровоносні судини руйнуються, а клітини починають вмирати. Вважалося, що ця загибель клітин відбувається швидко та назавжди, але дослідники з Єльського університету усунули деякі з цих ушкоджень у тварин, які були мертві протягом години.

«Ми можемо відновити деякі функції клітин у багатьох життєво важливих органах, які мали бути мертвими. Ці клітини функціонують за кілька годин після того, як вже не повинні», — сказав професор Ненад Сестан.

В експериментах взяли участь близько 100 свиней. Вчені глибоко приспали тварин, а потім зупинили їхнє серце. Після того як вони були мертві протягом години, їх підключили до системи OrganEx і протягом шести годин давали «відновлювальний коктейль». Через шість годин вчені розкрили органи свиней — серце, печінку та нирки — і ті були частково відновлені, принаймні деякі їхні функції. Так, у серці відновилася електрична активність, деякі клітини серцевого мʼяза змогли скорочуватися. Проте органи не функціонували на тому самому рівні, що й до смерті. Якоїсь миті голови та шиї свиней почали мимоволі рухатися. Це може бути ознакою того, що вони відновлюють деякі рухові функції, але це вимагатиме подальшого вивчення.

Дослідник доктор Звонімір Врселя сказав: «Все не таке мертве, як ми передбачали раніше. Ми продемонстрували, що справді можемо ініціювати відновлення клітин на молекулярному рівні. Ми можемо переконати клітини не вмирати».

Потрібно буде значно більше досліджень, перш ніж технологія зможе бути адаптована для використання на людях. Однак початкова мета полягає в тому, щоб довше зберегти трансплантовані органи, щоб вони могли потрапити до пацієнтів. Більш віддалені амбіції включають зробити ще більше людей відповідними донорами органів після смерті і навіть лікувати ці органи. Ця технологія також може бути використана для порятунку людей, які померли через нестачу кисню, наприклад, від утоплення або від серцевого нападу.