«Бабель»: У справі про ботоферму фігурують нардеп «ЄС» Герасимов та експерт Майстренко. Обидва це спростовують

Фігурантом справи про ботоферму, про яку у вівторок повідомила СБУ, є росіянин Віктор Майстренко, який переїхав в Україну у 2014 році й наразі бере участь у телевізійних ефірах як політичний експерт.

Про це «Бабелю» стало відомо з кількох джерел у правоохоронних органах.

Майстренко повідомляв, що 28 липня Служба безпеки України проводила у нього обшук у рамках провадження, яке стосувалося ботоферм. «Забрали телефони, сім-картки. Думаю, що напишуть модну новину про якусь ботоферму, яка була арештована. Вони часто так роблять», — прокоментував тоді він.

Виходячи із заяви речника СБУ Артема Дехтяренка, людина, яка позиціонується як політичний експерт, організувала інформаційно-підривну діяльність на замовлення однієї з вітчизняних політсил. Для координації злочинних дій був на «звʼязку» з нинішнім народним депутатом, який входить до близького оточення колишнього керівництва України. Дехтяренко не уточнював жодних прізвищ. Але за джерелами «Бабеля», йдеться саме про Майстренка.

В коментарі «Бабелю» Майстренко спростовує свою причетність до ботоферми, а також спростовує причетність до роботи будь-якої політичної сили. «Коли почалась активна фаза війни, я виступив, що я беру участь у кібервійні. Це не було таємницею. Ми займались пошуком російських пропагандистів, які виступають проти України і проводили по них роботу — приходили до них в особисті повідомлення і говорили, що виступати проти України — погано», — розповів Майстренко. За його словами, в СБУ були в курсі, чим він займався.

На питання про те, чи спілкувався він із народними депутатами, він сказав, що таке спілкування було тільки під час телеефірів. «Звʼязок я ні з ким не підтримую, я не є членом жодної партії», — сказав Майстренко.

За інформацією «Бабеля» в правоохоронних органах, депутатом, про якого йдеться, є співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов. Майстренко знайомий з Герасимовим з 2014 року, але заявляє, що спілкується з ним рідко. «Він допомагав мені під час мого переїзду, коли я емігрував — росія мене вигнала, коли я займався обміном військовополонених у 2014 році. У нас не було з ним близьких контактів. Після цього телефоном я чув його раз на два-три роки», — каже Майстренко. На уточнювальне запитання, чи спілкувався він з Герасимовим про свою участь у так званій кібервійні, він відповів, що не обговорював це.

Також речник СБУ Артем Дехтяренко повідомляв, що фігурант справи «неодноразово оприлюднював пропаганду від свого імені, особисто виступаючи на медіаресурсах, підконтрольних його кураторам». Протягом 2020—2021 року Майстренко виступав як політичний експерт на телеканалі «Прямий», який належить Порошенку. При цьому Майстренко наполягає, що не має стосунку до партій. «Є тільки мої погляди, про які і пишу в Facebook, і кажу», — пояснює він.

Що каже Артур Герасимов

Герасимов заявив «Бабелю», що «ніколи не керував і не керує ботофермами», і назвав заяву СБУ «повною брехнею і ахінеєю».

«Європейська солідарність» не потребувала, не потребує і не буде потребувати ботів, тому що нас підтримують мільйони справжніх патріотів по всій країні. Це реальні люди, а не боти-програми, вони мають погляди і не бояться їх висловлювати», ― зазначив Герасимов у коментарі.

Він також розкритикував СБУ за це розслідування. «Ганебно, коли новий очільник СБУ починає карʼєру з вигадок про опозицію. Так робив і Баканов, але ми сподівалися, що його наступник буде краще розуміти де друзі, а де вороги», — зазначив Герасимов.