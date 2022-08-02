Генсек ООН: До ядерної війни може призвести один прорахунок

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що світ зіткнувся з ядерною небезпекою, небаченою з часів розпалу Холодної війни.

Про це повідомляє France24.

«Поки що нам надзвичайно щастило. Але удача — це не стратегія. І це також не захист від геополітичної напруженості, яка може перерости в ядерний конфлікт. Сьогодні від ядерного знищення людство відділяє один прорахунок, одне непорозуміння», — сказав Гутерреш на початку конференції країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

За його словами, ця конференція є шансом зміцнити Договір і зробити його придатним для «тривожного світу навколо нас», посилаючись на війну росії в Україні, а також на напруженість на Корейському півострові та на Близькому Сході.