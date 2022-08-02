Годинник Адольфа Гітлера, який продали на американському аукціоні, придбав єврей

Годинник продали за $1,1 мільйона у перший день аукціону, а їх покупцем був європейський єврей, повідомив президент Alexander Historical Auctions Білл Панагопулос. Хто саме придбав годинник — невідомо. Панагопулос розповів, що йому та його родині погрожували розправою після торгів. Європейська єврейська асоціація була серед безлічі груп, які засудили продаж, заявивши, що передача предметів у приватні руки збагачує прихильників нацизму.

Аукціонний будинок Alexander Historical Auctions у штаті Меріленд заявив, що годинник Адольфа Гітлера придбав єврей. Після торгів будинок зіткнувся з різкою критикою через продаж нацистських речей.

Однак Панагопулос сказав перед аукціоном, що ця критика недоречна: «Те, що ми продаємо, — це відчутний, реальний доказ того, що Гітлер і нацисти жили, а також переслідували і вбивали десятки мільйонів людей. Знищити чи якимось чином перешкодити показу чи захисту цих речей– злочин проти історії».

Покупці, за його словами, не є неонацистами, «які надто бідні та надто безглузді», щоб оцінити будь-який історичний матеріал.

Аукціони Alexander Historical Auctions і раніше критикували за готовність продавати нацистські памʼятні речі, чого багато аукціонних будинків уникають. У 2011 році, наприклад, компанія заявила, що ортодоксальний єврей-колекціонер купив щоденники, написані після Голокосту нацистським лікарем Йозефом Менгеле.