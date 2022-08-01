Велика Британія запустила новий реєстр власності через вторгнення росії в Україну

У Великій Британії набув чинності новий реєстр власності, який покликаний зупинити відмивання грошей. Новий перелік зʼявився на тлі економічних санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Про це пише BBC.

Відтепер будь-яка іноземна компанія, яка бажає купити землю чи майно у Великій Британії, повинна буде розкрити справжніх власників. Тим, хто відмовиться розкрити імʼя свого справжнього власника, загрожує штраф у розмірі до £2500 на день або до пʼяти років увʼязнення. Бенефіціари або керівники мають бути зареєстровані протягом пів року.

Реєстр також поширюється на майно, куплене з січня 1999 року в Англії та Уельсі та з грудня 2014 року в Шотландії.

«Ми чітко заявили, що Велика Британія є місцем лише для законного бізнесу. І щоб гарантувати, що ми вільні від корумпованої еліти з підозрілим багатством, нам потрібно знати, хто чим володіє. Запустивши цей перший у своєму роді реєстр із шаленою швидкістю, ми відкриваємо завісу та розправляємося зі злочинцями, які намагаються приховати свої незаконно здобуті багатства», — заявив міністр бізнесу лорд Мартін Калланан.