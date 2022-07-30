У США невідомий виграв третій найбільший лотерейний джек-пот в історії країни

Чоловік, який купив лотерейний квиток Mega Millions на заправці в передмісті Чикаго, виграв $1,337 мільярда. Це третій найбільший лотерейний джек-пот в історії США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

«Ми з нетерпінням чекаємо на можливість привітати переможця найближчим часом», — заявили в Mega Millions.

Переможець отримає всю суму виграша, якщо погодиться на щорічні фіксовані виплати. У такому разі на виплату всієї суми піде 29 років.

А якщо переможець обере варіант отримати виграш готівкою, то за умовами лотереї він отримає лише $780,5 мільйона.

Шанс на виграш джек-поту в Mega Millions становить 1 до 302,5 мільйона.