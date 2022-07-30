Що у світі писали про війну в Україні 29 липня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

Business Insider пише про прогнози щодо наступника путіна на тлі чуток про погіршення здоровʼя президента рф. Ще кілька місяців тому зʼявилися свідчення того, що кремлівські інсайдери потихеньку обговорюють варіанти, кому стати наступним президентом. Цього тижня колишній очільник британської розвідки, сер Річард Діарлав сказав в ефірі свого подкасту, що він майже переконаний, що наступником путіна стане микола патрушев. Раніше Діарлав передбачав, що путін залишить президентське крісло до 2023 року, можливо, його навіть надовго запроторять до лікарні, щоб позбутися без перевороту. Діарлав вважає, що місце путіна займе хтось із силовиків, і голова національної ради з безпеки патрушев ідеально підходить на цю роль.

Про зсув червоних ліній ескалації російсько-української війни пише Остін Карсон, доцент кафедри політології Чиказького університету, в есеї на Foreign Affairs. Із початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, пише Карсон, сторони прийняли певні правила гри. Їх порушення може призвести до ескалації конфлікту ― аж до Третьої світової війни. Так, Україна прийняла два основні обмеження: Захід не атакує росіян напряму, тобто не надсилає свої війська на українську землю, а Україна дотримується меж своєї території для здійснення військових операцій. Натомість рф теж не атакує території за межами України, хоча й має засоби для цього. Водночас Захід надає Україні передове сучасне озброєння, а західні розвідники та спеціальний персонал допомагають збирати інформацію та організовувати логістику на місці. НАТО, зі свого боку, не надає Україні літаків і не формує добровольчі підрозділи ― бо рф може вважати такі кроки провокативними. Карсон пише, що ці правила неескалації складні, мінливі, а сторони постійно «прощупують», які з правил критичні для супротивника, а які ні, керуючись досвідом і обережністю. На думку автора, такі поступові перевірки є мудрою стратегією, яка дозволить уникнути поширення війни на інші країни. Автор підкріплює цю тезу прикладами з історії інших війн ― Холодної, Корейської, Афганської та Вʼєтнамської.