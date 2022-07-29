Північна Македонія передасть Україні бойові танки

Уряд Північної Македонії передасть Україні бойові танки. Натомість там планують модернізувати свою армію за стандартами НАТО.

Про це пише Reuters із посиланням на Міністерство оборони країни.

Там зазначили, що передадуть Україні танки, які належали батальйону, що перебуває у процесі модернізації.

«Враховуючи цю ситуацію та вимоги Міноборони України, уряд ухвалив рішення про безоплатну передачу певної кількості цих [танкових] потужностей Україні відповідно до її потреб», — пояснили в Міноборони.

Там не називають, які саме танки передають, однак зазначають, що це так зване третє покоління танків, які виготовлялися в 1970—1980-х роках.

Згідно з відкритими даними, Північна Македонія має на озброєнні лише один вид танків — це радянські Т-72. Їхня кількість становить 31 одиницю — рівно стільки, скільки має типовий танковий батальйон. Скільки саме цих танків, або навіть і всі, будуть передані Україні там не кажуть.

Місцеве видання 360stepeni теж звернулося до Міноборони після того, як у соцмережах зʼявилися відео перевезення танків. Там пояснили, що через кілька років ці танки стануть неефективними у звʼязку з розвитком технологій, і країні доведеться ще й витратити гроші на їхню утилізацію. Тому Північна Македонія надіслала запит до союзників по НАТО з проханням про поставки сучасної зброї, зокрема різних протитанкових засобів, а також легкоброньованої техніки.