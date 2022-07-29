Вчені встановили два типи інвазивних тварин, які завдали світовій економіці найбільших збитків

Вчені визначили два інвазивні види тварин, які завдали світовій економіці збитків на $16 мільярдів.

Про це пише BBC.

З 1986 року американська жаба-бик і коричнева деревна змія разом завдали глобальної шкоди на $16,3 мільярда. Крім екологічної шкоди, інвазивна пара знищила сільськогосподарські врожаї та спричинила витратні відключення електроенергії.

Згідно з дослідженням, опублікованим в Scientific Reports, коричнева деревна змія одноосібно відповідальна за збитки на загальну суму $10,3 мільярда. Зокрема, на Гуамі, куди рептилію випадково завезли морські піхотинці США минулого століття, нинішня популяція змії спричиняє масові відключення електроенергії, оскільки ковзає по електричних проводах. Гуам населяють понад два мільйони коричневих деревних змій.

Вважається, що острівні екосистеми більш вразливі до інвазивних видів, де вони становлять більшу загрозу для місцевих тварин і фауни.

У Європі стрімке зростання чисельності американських жаб-биків вимагає дорогих програм управління. Щоб запобігти поширенню амфібії, яка може вирости до пів кілограма вагою та 30 см завдовжки, чиновники були змушені встановити дорогі огорожі навколо відомих місць розмноження.

Огородження лише п’яти ставків, щоб зупинити поширення жаб, коштувало німецьким чиновникам €270 тисяч. Вчені стверджують, що ці земноводні їдять майже все, включаючи інших жаб-биків.

Інший вид, жабу кокі, звинуватили ось у чому: вважається, що їхня надзвичайно гучна шлюбна пісня спричинила падіння вартості власності в районах їхнього розселення.

Автори дослідження сподіваються, що їхні висновки спонукають чиновників інвестувати більше в боротьбу зі шкідниками та заходи біозахисту в майбутньому.