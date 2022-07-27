Польські науковці визнали котів чужорідним інвазивним видом

Польський науковий інститут класифікував домашніх котів як «інвазивний чужорідний вид», посилаючись на шкоду, яку вони завдають птахам та іншим тваринам.

Про це повідомляє Associated Press.

У національній базі даних, яку веде Інститут академії охорони природи, до цього вже було 1 786 інших видів. Наукова назва звичайного домашнього кота — Felis catus — зʼявилася в цьому списку завдяки біологу з Польської державної академії наук Войцеху Соларжу.

За його даними, домашні коти погано впливають на біорізноманіття через велику кількість птахів і ссавців, на яких вони полюють. Науковий консенсус щодо цього питання зростає. За словами Войцеха Соларжа, кішки на 100% відповідають критеріям для включення їх до числа чужорідних інвазивних видів.

Деякі любителі котів дуже емоційно відреагували на таке рішення.

Авторка книги під назвою «Щасливий кіт» Дорота Сумінська вказала на інші причини скорочення біорізноманіття, зокрема забруднення навколишнього середовища та фасади міських будівель, які можуть вбивати птахів у польоті.

«Запитайте, чи є людина у списку неінвазивних чужорідних видів», — сказала Сумінська і додала, що котів звинуватили несправедливо.

Соларж у відповідь зазначив, що в Польщі коти вбивають близько 140 мільйонів птахів щороку.

«У мене є собака, але я не маю нічого проти кішок», — сказав науковець.

Щодо класифікації кішок як «чужих», у науковому інституті наголосили, що Felis catus був одомашнений, ймовірно, близько 10 тисяч років тому на стародавньому Близькому Сході, що робить цей вид чужим для Європи із суто наукової точки зору.

Науковці також підкреслили, що їхня єдина рекомендація власникам котів — це обмежити час, який їхні улюбленці проводять на вулиці під час сезону розмноження птахів.