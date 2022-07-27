У Японії спіймали і вбили члена банди мавп, які тероризували людей

У Японії спіймали і вбили члена банди мавп, яка протягом кількох тижнів тероризувала жителів міста Ямагуті.

Про це повідомляє BBC.

Спійманій мавпі було чотири роки, зростом тварина близько пів метра. Самця знайшли на території середньої школи увечері 26 липня спеціально замовлені мисливці. Тварину втихомирили транквілізаторами, а потім приспали.

Влада полює на мавп з того часу, як близько трьох тижнів тому почалися напади на дорослих та дітей — загалом майже 50 інцидентів. Тварини проникли навіть до класу дитячого садка. Більшість травм були легкими подряпинами та укусами.

Міський чиновник сказав, що рідко можна побачити стільки нападів за короткий час. Спочатку тварини нападали тільки на дітей та жінок, однак останнім часом мішенню стали також люди похилого віку і дорослі чоловіки.

Японські макаки поширені на більшій частині території країни, а в деяких районах вважаються шкідниками, адже поїдають врожай. Колись вразливий вид нещодавно пережив бум популяції. Згідно з дослідженням Університету Ямагата, це призвело до «серйозних конфліктів» з людьми. Однією з причин можуть бути зміни у поведінці людини та лісовому середовищі.