Південна Корея запустить першу місію на Місяць

Південна Корея планує 2 серпня запустити місячний орбітальний апарат Pathfinder, або скорочено KPLO, на ракеті SpaceX Falcon 9.

Про це повідомляє Space.com.

У травні цього року KPLO офіційно назвали «Данурі» — це суміш двох корейських слів, які означають «Місяць» і «насолоджуватися».

Корейський місячний орбітальний корабель міститиме шість вантажів. Пʼять з них розробили корейські університетами та дослідницькі організації, а ще один підготувало NASA.

За планом, «Данурі» буде обертатися навколо Місяця щонайменше рік. Основні завдання орбітального апарата — вимірювати магнітну силу над поверхнею Місяця та оцінити місячні ресурси, такі як лід, уран, гелій-3, кремній та алюміній. Також «Данурі» працюватимуть над створенням топографічної карти, щоб допомогти визначити місце посадки на Місяць у майбутньому.

Цю місію розглядають як перший крок у космічній програмі Південної Кореї, яка також включає роботизовану посадку на Місяць до 2030 року та місію з повернення зразків астероїдів на Землю.