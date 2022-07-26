Телескоп Hubble зафіксував на одному знімку декілька галактик і активне ядро

Космічний телескоп Hubble зафіксував на одному фото низку галактик і активне галактичне ядро.

Фото було опубліковане на сайті Європейського космічного агентства (ESA).

Hubble Space Telescope

На фото можна побачити галактику LEDA 58109 (праворуч) і галактику SDSS J162557.25+435743.5, яку частково закриває галактичне ядро (AGN) SDSS J162558.14+435746.4. На задньому плані можна побачити десяток інших галактик.

В ESA кажуть, що на фото можна побачити всю різноманітність і складність галактик, частина з яких не підпадають під прямий поділ на спіральні та еліптичні.