Що у світі писали про війну в Україні 24 липня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

Знешкодивши всіх активних опонентів війни всередині країни, російська влада взялася за тих, хто просто недостатньо підтримує путіна, пише The Wall Street Journal. Із нещодавно фактично репресованих ― фізик Дмитро Колкер, економіст Володимир Мау, хокеїст Іван Федотов. Перший мав кілька складних хвороб і через затримання силовиками помер. Другий, у минулому ректор провідного в росії вишу, який готував кадри для ключових органів державної влади, виявився надто ліберальним. Він не висловлювався відкрито проти війни, однак і не підтримував дії путіна. Як зазначають у виданні, це вже занадто нелояльна поведінка для директора вишу. Тепер Мау відсторонений від посади, його звинувачують у розкраданні державного майна. Іван Федотов має антивоєнну позицію й планував залишити росію. Натомість його примусово мобілізували до армії. Як зазначають у WSJ, таким чином влада сигналізує росіянам: навіть якщо ти просто не підтримуєш наших дій, якщо не коритимешся нам ― звільнимо, позбавимо свободи, а можемо і вбити, незважаючи на статус.

У сучасних російських дронах повно західних компонентів ― зокрема й випущених уже після початку широкомасштабної агресії росії проти України. Про це пише видання Insider, посилаючись на дослідження збитого українцями дрона «Орлан-10». Виявилось, що його двигун вироблений у Японії, модуль виявлення мобільних телефонів ― у США. Теплочутливий елемент на відеокамері має французьке походження й виготовлений зовсім недавно. Складові інших російських дронів також мають австрійське, німецьке, тайванське, нідерландське походження, пише видання з посиланням на неназваного українського офіцера, який досліджує технічне оснащення російської армії. Його мета тепер ― сконтактувати з усіма виробниками цієї зброї та службами різних держав, які можуть на цих виробників вплинути, щоб ті не співпрацювали з країною-агресором. Хоча співрозмовник видання визнає, що позбавити росіян західних складових завдання непросте, адже москва має тривалу практику обходження санкцій і отримання бажаних компонентів у «сірий» спосіб.

«Двір за двором українці, схоже, наближаються до Херсону» ― так називається стаття Forbes про нещодавні успіхи української армії на південному фронті. Автор скептичний щодо п’ятничних повідомлення про те, що ЗСУ оточили кілька тисяч окупантів у районі селища Високопілля, однак не сумнівається в тому, що українці становлять все більшу загрозу для росіян на Херсонщині загалом. Докази цьому ― і успішне захоплення переправи через річку Інгулець у районі села Давидів Брід, і успішні удари по складах у Новій Каховці. Атаки на об’єкти міста, розташованого на лівому березі Дніпра, свідчать, що українські війська вже достатньо близько, щоб туди діставати. А враховуючи недавнє часткове руйнування за допомогою системи HIMARS Антонівського мосту ― одного з головних джерел постачання російських боєприпасів та солдатів до тимчасово окупованого обласного центру ― ситуація для кремля стає ще загрозливішою. «Якби я був російським солдатом у Херсоні, зараз мені було б страшно», ― цитує стаття Майка Мартіна, військового дослідника з Лондонського Кінгс-коледжу. Так, найбільші й найкращі свої сили Україна зараз сконцентрувала на сході, так, російські атаки завдають українцям втрат і перевага в силах наразі неочевидна. «Але я пильно спостерігатиму за Херсоном наступні 10 днів, очікуючи гучних новин», ― підсумовує Мартін.