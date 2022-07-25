Загинув командир 28 бригади імені Лицарів Зимового походу полковник Гуляєв

У Миколаївській області загинув командир 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу, полковник Віталій Гуляєв.

Про це повідомили видання «Думская» і нардеп Петро Порошенко, який звернувся до міськради Одеси з проханням перейменувати одну з вулиць на честь полковника.

Гуляєв воював на передовій із 2014 року. На посаду командира одеської 28-ї бригади його призначили у вересні 2021 року. Під його керівництвом бійці бригади відбивали спроби росіян висадитись на Одещині та Миколаївщині, зупинили наступ на Миколаїв, а також звільняли населені пункти на Херсонщині.