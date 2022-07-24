Внутрішні переселенці зможуть змінювати місце проживання у «Дії»

Переселенці всередині країни зможуть змінити адресу фактичного місця проживання та стати на облік для виплати допомоги від держави у застосунку «Дія».

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації спільно вирішили додати ці функції у «Дію».

Також внутрішні переселенці, які подавали заяви через «Дію» до 30 квітня та не отримали довідку і допомогу, після повторного подання документів до органа соцзахисту або ЦНАПу зможуть отримати і те, і інше — з дати подачі заяви в «Дії».