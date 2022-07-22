У Чехії вирішили знести свиноферму, яку збудували на місці концтабору для ромів

У Чехії розпочались роботи зі знесення свиноферми, яку збудували на місці нацистського концтабору для циган у селі Лети. Про це повідомляє BBC. Початок знесення будівлі поклав край десятиліттям запеклих суперечок між власниками ферми, урядом і групами захисту прав ромів. Історики кажуть, що під час війни в ​​Летах у Південній Чехії утримували 1 309 ромів. Там померли 326 людей від недоїдання, жорстокого поводження та хвороб. Holocaust.cz У 1970-х роках у Летах збудували промислову свиноферму, «яка стала джерелом страждань» для чеських циган через її розташування. Від табору більше не залишилося і сліду, тільки на галявині біля ферми збудували скромну камʼяну памʼятку загиблим. Однак щорічні церемонії вшанування памʼяті часто супроводжував сморід гною.

Критики знесення, зокрема колишній премʼєр-міністр Андрій Бабіш, стверджують, що Лети були не концтабором, а робітничим табором. Вони також вказують, що ферму збудували поряд із місцем табору, а не на ньому. Сварка припиналась, коли уряд викупив свиноферму у її власників і закрив її, передавши ділянку Музею ромської культури. Табір у Летах заснував чехословацький уряд за два тижні до нацистської окупації в березні 1939 року, але як трудовий табір. У липні 1942 року влада нацистського протекторату перетворила його на «циганський табір», і восени туди прибули перші цигани. Табір охопила епідемія черевного тифу, багато вʼязнів померли. Не зумівши впоратися з епідемією, нацистська влада закрила табір у травні 1943 року. Тих, хто залишився в живих, відправили в таку ж установу в Моравії або в Аушвіц. Циганське населення Богемії та Моравії було майже повністю знищено. Оскільки охоронцями в таборі були чехи, а не німці, жодного з них не засудили після війни. Думки чеських істориків та політиків уже давно розходяться з приводу історії Лет та точної ролі в Голокості.