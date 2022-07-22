Космічний зонд сфотографував каньйони Марсу

Космічний апарат Європейського космічного агентства (ESA) Mars Express зробив світлину поверхні Марсу, яка схожа на один із найглибших каньйонів світу — Великий каньйон у США.

Про це йдеться у пресрелізі ESA.

Зображення показує два розриви в марсіанській корі, які є частиною великої каньйонної системи долини Маринера. Ця долина перетинає Марс подібно тому, як Великий каньйон перетинає Сполучені Штати.

Тільки відмінність у тому, що долина Маринера майже в десять разів довша, у 20 разів ширша і в п’ять разів глибша за Великий каньйон.

На фото також видні дві траншеї (провалля), які утворюють частину західної долини Маринера. Ліворуч розташований 840-кілометровий каньйон Іо, а праворуч — 805-кілометровий каньйон Tithonium Chasma.