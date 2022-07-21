В Україні лише 11% закладів освіти мають власні бомбосховища. Про це 21 липня заявив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

Отже, за його словами, основну частину учнів планують захищати у найпростіших укриттях. З огляду на реалії, до початку офлайн-навчання сьогодні готові лише 23% освітніх закладів країни, додав Крук.

Глава ДСНС закликав підвищити темпи підготовки закладів освіти та прискорити проведення обстежень бомбосховищ.

«Сприятиме цьому і рішення Міносвіти та місцевих влад щодо того, які саме заклади освіти та на яких територіях планують працювати у звичному режимі, а які – дистанційно», — наголосив Крук. Зокрема, це стосується Запорізької, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської, частково – Сумської та Чернігівської областей.