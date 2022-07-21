Підвищення курсу гривні до долара вплине на зростання цін в Україні. Нацбанк дав прогноз

У Національному банку заявив, що корекція офіційного курсу гривні до долара на 25% (до 36,6 гривень) призведе до зростання цін в Україні на 2—3%. Частина підвищення буде за рахунок пального (0,6—0,8 відсоткових пунктів загального рівня інфляції).

Про це під час брифінгу в Національному банку розповів заступник голови регулятора Сергій Ніколайчук.

У НБУ вважають, що підвищення офіційного курсу впливатиме на динаміку інфляції досить помірно. Вищий офіційний курс означатиме, що імпортери купуватимуть валюту дорожче, а відтак закладатимуть це в кінцеві ціни товарів. Проте перенос від офіційного обмінного курсу буде не повним, заявив Ніколайчук, оскільки частково буде нівелюватися скороченням маржі імпортерів, а частково в ціни вже були закладені курсові очікування.

Ніколайчук додав, що підвищення курсу долара вже закладено в новий прогноз НБУ щодо зростання інфляції у 2022 році до 31%.