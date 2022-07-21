Польські палеонтологи назвали знайдену в Африці морську лілію на честь Володимира Зеленського. Її вік — 150 мільйонів років

Польські палеонтологи назвали морську лілію віком 150 мільйонів років на честь президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє журнал Newsweek.

Польські палеонтологи, які описали знайденого в Ефіопії нового представника голкошкірих Юрського періоду, дали йому видовий епітет zelenskyyi.

«Названо на честь Володимира Олександровича Зеленського, шостого і нинішнього президента України, за мужність і відвагу, виявлені в захисті вільної України», — зазначили науковці.

Повне імʼя тварини — Ausichicrinites zelenskyyi. Її розмір — близько 5 сантиметрів у диаметрі. Істота жила 150 мільйонів років тому і мала 10 довгих лап і гострі кігті, схожі на щупальці, якими хапалася за морське дно. Також вона, як й у сучасні морські лілії, мала здатність до регенерації.

За словами професора Маріуша Саламона із Сілезького університету в Катовіцах, Ausichicrinites zelenskyyi — найдавніший приклад регенерації, задокументований у викопної морської лілії.