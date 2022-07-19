СБУ повідомила про підозру військовим, які віддавали наказ штурмувати ЧАЕС

Служба безпеки України зібрала докази того, що підрозділи російської армії, які захопили обʼєкти Чорнобильської АЕС і контролювали їх у період з 24 лютого до 31 березня 2022 року, вчинили акт ядерного тероризму.

Речник СБУ Артем Дехтяренко розповів, що служба повідомила про підозру росіянину, який віддав наказ штурмувати ДСП «ЧАЕС» — це колишній заступник командувача сибірського округу росгвардії генерал-майор Якушев.

Також повідомлено про підозру заступнику командира зведеного загону особливого призначення росгвардії по Брянській області полковнику Фроленкову, який безпосередньо керував діями підлеглих.

Спецслужба також оприлюднила кадри з камер відеоспостережень, які раніше демонструвалися.

Попри те, що реактори не працюють, ЧАЕС залишається величезним комплексом із трьома сховищами відпрацьованого ядерного палива та радіоактивними відходами.

Однак, перетворивши цей обʼєкт на військову базу, росія грубо порушила Женевську конвенцію, що прямо забороняє вчиняти напади на ядерні обʼєкти в умовах збройного конфлікту.

За період тимчасової окупації загарбники порушили всі норми ядерної безпеки:

пошкодили приміщення, замінували територію та спровокували низку пожеж, запустивши тим самим неконтрольовані процеси;

унеможливили регулярний зовнішній моніторинг радіації та неперервне постачання запасних частин, палива та витратних матеріалів;

утримували персонал у стресових умовах, збільшуючи вірогідність професійних помилок.

Під час окупації на території зони відчуження постійно перебувала велика кількість важкої військової техніки, озброєння та понад тисячу військових зс рф.

Крім того, на території сховища, де проводяться роботи з відпрацьованими матеріалами реакторів з плутонієм-239, окупанти обладнали 5 вогневих точок, пошкодили вежі звʼязку, спричинили пожежу, що знищила 14 тис. га лісу, а також розграбували підприємства Зони відчуження.

«Викрадено 21 джерело іонізуючого випромінювання загальною активністю майже 7 млн Бк. Цього достатньо, щоб зробити небезпечною для перебування людей ділянку площею майже 2 тис. кв. м», — додав речник СБУ.