У Німеччині створили робота-собаку, який сам вчиться ходити

Дослідники з Інституту інтелектуальних систем імені Макса Планка у німецькому Штутгарті створили робота-собаку, який сам вчиться ходити.

Про це йдеться на сайті Інституту.

Для того, щоб освоїти ходьбу, роботу потрібна лише година. Вчені провели дослідження, щоб з’ясувати, як тварини вчаться ходити. Вони побудували чотириногого робота розміром із собаку, який допоміг їм з’ясувати усі деталі.

«Як інженери та робототехніки ми шукали відповідь і створили робота, який має рефлекси, як у тварин, і вчиться на помилках», — каже колишній докторант дослідницької групи Dynamic Locomotion Фелікс Рупперт.

Комп’ютерна програма діє як штучна модель спинного мозку тварини та за короткий час навчається оптимізувати рухи робота. Штучна нейронна мережа у нього всередині швидко самоналаштовується. Робот вчиться ходити, коли алгоритм постійно порівнює надіслану та очікувану інформацію від датчиків, запускає рефлекторні цикли та адаптує шаблони керування двигуном.

Таким чином штучний інтелект імітує мережі нейронів живого організму і створює для механізму інструкції з руху. Якщо робот падає, алгоритм коригує розпорядження. Так триває, доки робопес не навчиться ходити.