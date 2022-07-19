Компанія Microsoft запустила симулятор польоту для безпілотників

Компанія Microsoft запустила Project AirSim — симулятор польоту для дронів, який можна використовувати для навчання та розробки програмного забезпечення і керування безпілотними літальними апаратами. Програма дозволяє протестувати політ у найбільш ризикованих районах, наприклад, поблизу ліній електропередач.

Про це повідомляє BBC.

Завдяки цьому проекту можна змоделювати мільйони ситуацій. Наприклад, компанії зможуть протестувати, як безпілотник летить під дощем або дізнатися, як сильний вітер може вплинути на час роботи акумулятора.

Project AirSim використовуватиме технології навчання систем штучного інтелекту, які управляють різними автономними повітряними транспортними засобами — від аеротаксі до безпілотних літальних апаратів.

Американська компанія Airtonomy вже використовує безпілотники для перевірки своєї інфраструктури — вітрових турбін і ліній електропередач.

Виконавчий директор компанії Джош Ріді розповів журналістам BBC, що там, де раніше потрібно було три людини, тепер автономно літають дрони, і ними може керувати лише одна людина на землі.

«Симульоване середовище дозволяє нам робити помилки під час роботи з критичною інфраструктурою», — додав Ріді.

Ця система також дозволяє розробникам опрацювати сценарії, які було б небезпечно тестувати в реальному житті, наприклад, що станеться, якщо у дрона закрита видимість.

У компанії Microsoft сподіваються, що їхній симулятор зможуть використовувати регулюючі органи цивільної авіації для тестування систем — наприклад, щоб побачити, як безпілотник працює під дуже сильним дощем або справляється зі втратою даних геопозиції.