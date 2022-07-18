Що у світі писали про війну в Україні 17 липня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

Міжнародний проєкт із висвітлення організованої злочинності та корупції OCCRP опублікував матеріал про розквіт криміналітету на окупованих територіях Криму та Донбасу. Ці регіони й до приходу росії були неспокійними, зазначають журналісти, згадуючи, що у 2012-му Донецька область тримала першість в Україні за кількістю вбивств та злочинів. Однак у ході окупації саме організована злочинність стала опорою для маріонеткового режиму, пише OCCRP. Згадуючи, наприклад, про донецького «барона контрафактної горілки» на прізвисько «Чорт», який тепер є засновником воєнного підрозділу «російська православна армія», що брав участь в атаці на Маріуполь. Чи про контрабандиста тютюну на прізвисько «Прокоп», який влаштував своїх поплічників у місцевий «парламент» і став постачальником гарматного м’яса для місцевих підрозділів. Економіки «днр» та «лнр» глибоко дотаційні, зазначає видання, і російських грошей вистачає лише на покриття найнеобхідніших витрат і зарплати чиновникам. Для більших доходів ізольованим «республікам» потрібен криміналітет, і без нього місцева «офіційна влада» фактично не може зробити ні кроку.

The Hill описує ситуацію з постачанням Україні високоточної артилерійської зброї на кшталт HIMARS із перспективи Вашингтону. Видання визнає: американців вразило те, як швидко українці опанували нові установки та як ефективно використовують їх на полі бою. Це частково розбило позицію адміністрації Джо Байдена, що установки потрібно давати поступово, буквально по кілька на місяць, щоб українська армія встигала вчитися працювати з ними й обслуговувати їх. Успіхи українців в останні тижні призвели до того, що Київ отримає більше HIMARS. Однак навіть десятка-двох установок украй мало для того, щоб Україна мала достатньо вогневої міці для відвоювання окупованих росією територій. Час зараз грає на руку росіянам, зазначає видання. Москва усе ще має людські резерви та запаси старої зброї, і десь рік часу, доки санкції фактично унеможливлять інтенсивне ведення бойових дій через проблеми в економіці. Генсек НАТО Єнс Столтенберг теж нещодавно заявив, що війна в Україні може тривати роками. Тож, якщо не надати Україні зброї, якої вона потребує зараз, світу буде все важче підтримувати Київ економічно та військово, підсумовує видання.

BBC опублікувало історію під назвою «Збирач тіл на Донбасі, який збився з ліку». У ній ідеться про Олексія Юкова, який їздить фронтовими територіями в фургоні з червоним хрестом на капоті й збирає тіла та частини тіл ― усіх, і українських військових, і окупантів, і цивільних. Це робота без вихідних і відпочинку, каже Юков: постійно треба шукати місця поховання чи загибелі, приїжджати на місце, вивозити вантаж на безпечну територію. Це дуже похмура робота ― втім, дозволяє встановити, що російські втрати як мінімум утричі більші, ніж українські. Олексій, який уже кілька місяців не бачив свою однорічну дитину, впевнений, що Україна переможе в цій війні. Навіть попри те, що росія щодня випускає близько 20 тисяч снарядів, а Україна може відповісти лише шістьма тисячами. Навіть попри технічну спроможність росіян продовжувати цю війну ще місяцями, якщо не роками. Впевненості в українській перемозі йому додають українські бійці, які запекло б’ються навіть у підрозділах, що втратили половину свого особового складу. І волонтери-медики, декому з них лиш недавно виповнився 21 рік.