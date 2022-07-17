У Держепі США пояснили, чим продиктований заклик до американців виїхати з України

Офіційний представник Держепу США Андреа Калан пояснив, що прохання посольства до громадян США покинути Україну продиктоване посиленням ракетних ударів.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

«Хочу підкреслити, що заклик покинути Україну оприлюднений саме через непередбачуваність ракетних ударів з росії. Як ми бачимо, рф збільшує свої удари по Україні. Наше посольство опублікувало оголошення саме про це. Але США будуть продовжувати працювати з Україною, підтримувати Україну і ми маємо намір це робити стільки, скільки знадобиться», — підкреслив Калан.

При цьому він зазначив, що США регулярно публікують подібні звернення до своїх громадян, які перебувають в Україні або збираються туди поїхати.