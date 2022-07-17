Мер Мелітополя: Росіяни збирають дані у місті, проукраїнських громадян примусово виселятимуть

В окупованому Мелітополі Запорізької області йде підготовка до російського псевдореферендуму. Окупанти збирають дані у місті, а людей з проукраїнською позицією обіцяють примусово депортувати.

Як саме це відбувається, в ефірі телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, з цією метою росіяни повністю перекривають мікрорайони міста.

«Наприклад, вчора був перекритий район Новий Мелітополь, в якому проживає понад 30 тисяч людей. У кожну квартиру, у кожну домівку вони [окупанти] заходять із опитувальним листом. Питають: скільки вас тут живе, хто родичі, яке майно маєте, які автівки маєте, як ставитеся до рашистів, як ставитеся до України. Якщо хтось каже, що добре ставиться до України, то його роздягають і шукають татуювання. Якщо не знаходять татуювання, проводять опитування щодо родичів — хто служив в АТО, а хто не служив. Якщо родич служив в АТО — проводять повний обшук», — сказав Федоров.

Мер впевнений, що на основі цих даних російські окупанти готуватимуть свій псевдореферендум. І не тільки — проукраїнським мелітопольцям погрожують депортацією.

«Більш знаковим є ще одне розпорядження, яке вони видали. Ті люди, які підтримують Україну та розмовляють українською, хто казатиме, що їм в Україні подобається, будуть виселені з тимчасово окупованої території. Це — примусова депортація», — зазначив мер Мелітополя.

Іван Федоров сподівається, що людей відправлять до Василівки — на лінію розмежування із підконтрольною Україні територією. Але наразі невідомо, куди саме росіяни планують депортувати людей.

«Я сподіваюся, що, якщо це і буде, то до Василівки. Але пройти через блокпости до неокупованої території досить складно. Сьогодні там стоїть черга більше ніж у 500 людей, серед них жінки та діти, рашисти не випускають людей», — зазначив мер.