Що у світі писали про війну в Україні 16 липня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

Журналіст Politico поговорив із кількома російськими студентами за кордоном про зростаючу русофобію на Заході та тиск із боку москви, яка примушує їх повертатися додому. Одна зі студенток-росіянок Університету Адама Міцкевича в Познані розповіла, що її професор розповідає студентам, що «русофобія ― найбільш прийнятна відповідь на війну». А одна з російських абітурієнток повідомила, що їй відмовили у вступі до університету у Британії «у відповідь на останні події та ситуацію в Україні». Тартуський університет в Естонії ще в березні оголосив, що відмовить взагалі всім російським абітурієнтам з міркувань безпеки. Кремль швидко скористався ситуацією та закликав російських студентів повернутися до росії. Одна зі студенток розповіла Politico, що в перший місяць повномасштабної війни їй телефонували з її університету в рф понад десять разів. Зрештою, вона вирішила залишити університет у Польщі та повернулась до росії. Експерти вважають, що утримання студентів у контрольованому інформаційному середовищі є життєво важливим для режиму путіна, оскільки в іншому випадку молодь може становити для нього загрозу.

Чарлі Карпентер, директор Лабораторії захисту прав людини Массачусетського університету, досліджує статеву вибірковість воєнного стану в Україні з точки зору прав людини в аналітичній статті на Foreign Policy. За словами Карпентера, голоси українських чоловіків, які опинилися всередині країни, рідко висвітлюються західними ЗМІ, хоча гендерний вимір війни в Україні вартий уваги. Згідно з нещодавнім онлайн-опитуванням Human Security Lab, менше ніж половина українських чоловіків вважають, що чоловіків віком від 18 до 60 років слід примушувати залишатися у країні. Багато респондентів наводили аргументи, повʼязані з рівністю ― наприклад, що чоловіки теж можуть піклуватися про дітей, а жінки мають рівні можливості для служби в армії. З юридичної точки зору, до призову чоловіки залишаються постраждалими від війни цивільними особами, які мають право на захист і підтримку. До того ж під час війни цивільні чоловіки часто стають першочерговими цілями, оскільки ворог вважає їх бойовими одиницями. Проте, пише Карпентер, міжнародні організації здебільшого приділяють увагу саме жінкам і дітям, через що цивільні чоловіки стикаються з додатковими складнощами. Ця нерівність також впливає на жінок, адже вони змушені робити болісний вибір ― як Валентина, вагітна жінка, яка залишила свого старшого 4-річного сина з чоловіком в Україні через побоювання, що не зможе піклуватися про нього. Валентина навіть вирішила розлучитися з чоловіком, оскільки це дало б йому право стати батьком-одинаком і таким чином виїхати за кордон. У ширшій перспективі шлях України до ЄС і НАТО вимагатиме перейти від призову на військову службу лише чоловіків до призову людей незалежно від гендеру — за прикладом Норвегії та Нідерландів, резюмує автор.

Deutsche Welle пише про план дій, який ЄС ініціює, якщо через санкції росія припинить постачати газ. У 2017 році в ЄС ухвалили положення про безпеку поставок (SOS), що визначає ключові кроки на випадок дефіциту газу. Відповідно до цього плану, у кризовій ситуації країни-члени будуть зобовʼязані солідарно допомагати одна одній, забезпечуючи партнерів не лише газом, але й інформацією. Німеччина є найбільшим імпортером російського газу в Європі, тому наразі Берлін працює над угодами про солідарність із сусідніми країнами. За словами міністра економіки Німеччини Роберта Хабека, важливо планувати відповідь на дефіцит спільно з усіма постраждалими країнами, щоб жодна з них не лишилася осторонь. Також ЄС активно шукає альтернативні джерела газу: зі США ведуть переговори про будівництво плавучих терміналів, Італія везе газ з Алжиру й Азербайджану, а Брюссель скорочує споживання газу в деяких державних установах заради економії. Відповідно до плану надзвичайних ситуацій Європейської комісії, виробництво електроенергії на газових електростанціях повинно мати пріоритет над опаленням і приготуванням їжі приватними споживачами. Ці заходи дозволять компенсувати приблизно третину дефіциту газу, спричиненого росією, пише DW. Подальші кроки міністри енергетики країн ЄС обговорять на саміті в кінці липня.