Politico: ЄС у сьомому пакеті санкцій проти росії зробить виняток для експорту російських ювелірних прикрас

У Європейському Союзі планують зробити виняток для російських ювелірних прикрас у рамках сьомого пакету санкцій. У ньому пропонується заборонити експорт російського золота.

Про це пише Politico з посиланням на проєкт документу.

У проєкті санкцій йдеться про заборону імпорту чи передачі золота, якщо його країною походження є росія чи воно було вивезене з рф до Євросоюзу чи третіх країн. Водночас у додатку до документа вказується, що вводиться ембарго на золото у вигляді порошку, необробленому або напівфабрикатному вигляді, а також на золоті монети та відходи або брухт золота.

Таким чином, у виданні роблять висновок, що золоті ювелірні прикраси з росії будуть фактично виведені з-під санкцій, або ж це буде лазівка, як їх обходити.

Щороку росія експортує золото на мільярди євро. Експорт золота є другою за величиною статтею доходів російського бюджету після експорту енергоресурсів. Зокрема, у 2019 році приблизно 90% російського експорту припадало на Велику Британію, яка вже вийшла ЄС.