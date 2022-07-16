Головне управління розвідки: Росія провела в інфополі Німеччини кампанію з дискредитації Зеленського та України

За кураторства адміністрації президента рф, росіяни провели кампанію в інформаційному полі Німеччини, щоб дискредитувати президента Володимира Зеленського та зменшити міжнародну підтримку України.
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
Журналістам німецького видання Deutschland-Kurier передали матеріали, які росіяни начебто захопили в регіональному відділенні СБУ Маріуполя. У переданих «документах» ідеться про начебто ведення спецслужбою України роботи по Місії ОБСЄ на Донбасі.
Стаття в Deutschland-Kurier називалася «Хороший пан Зеленський: його спецслужби шпигували за співробітниками ОБСЄ?».
Для поширення російської пропаганди серед німецької публіки в соціальних мережах залучена так звана «фабрика фейків», куратором якої є олексій гореславський. До 2020 року він обіймав посаду заступника глави управління громадськими проєктами адміністрації президента рф. Нині він є керівником створених під кураторством ап рф організацій «Діалог» і «Інститут розвитку інтернету», які безпосередньо залучені до ведення інформаційної війни на європейському напрямку.
Аби створити враження широкого обговорення теми, «фабрика фейків» підготувала стандартні «коментарі», які поширюються під публікаціями матеріалу в соцмережах, зокрема:
- «Я не розумію, навіщо ми продовжуємо підтримувати режим, від якого з кожним днем все гірше пахне»;
- «З Україною настав час закінчувати. Нехай путін із нею розбирається»;
- «Підтримка України спричинила катастрофу економіки Німеччини. Англійська преса відкрито зловтішається з наших труднощів. Час припиняти це самогубне божевілля»;
- «Україна — слухняна маріонетка Вашингтону та Лондону. Якби там не схвалили таку поведінку, українці не наважилися б шпигувати за ОБСЄ»;
- «Я ніколи не був прихильником конфлікту з путіним»;
- «Потрібно розуміти, що путін не проти Німеччини, а проти того, щоб українці воювали один з одним»;
- «Нам не варто більше підтримувати Зеленського»;
- «Президент Зеленський дуже мила людина, але вірити йому чомусь не хочеться».