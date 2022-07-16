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Головне управління розвідки: Росія провела в інфополі Німеччини кампанію з дискредитації Зеленського та України

Автор:
Олег Панфілович
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За кураторства адміністрації президента рф, росіяни провели кампанію в інформаційному полі Німеччини, щоб дискредитувати президента Володимира Зеленського та зменшити міжнародну підтримку України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Журналістам німецького видання Deutschland-Kurier передали матеріали, які росіяни начебто захопили в регіональному відділенні СБУ Маріуполя. У переданих «документах» ідеться про начебто ведення спецслужбою України роботи по Місії ОБСЄ на Донбасі.

Стаття в Deutschland-Kurier називалася «Хороший пан Зеленський: його спецслужби шпигували за співробітниками ОБСЄ?».

Для поширення російської пропаганди серед німецької публіки в соціальних мережах залучена так звана «фабрика фейків», куратором якої є олексій гореславський. До 2020 року він обіймав посаду заступника глави управління громадськими проєктами адміністрації президента рф. Нині він є керівником створених під кураторством ап рф організацій «Діалог» і «Інститут розвитку інтернету», які безпосередньо залучені до ведення інформаційної війни на європейському напрямку.

Аби створити враження широкого обговорення теми, «фабрика фейків» підготувала стандартні «коментарі», які поширюються під публікаціями матеріалу в соцмережах, зокрема:

  • «Я не розумію, навіщо ми продовжуємо підтримувати режим, від якого з кожним днем все гірше пахне»;
  • «З Україною настав час закінчувати. Нехай путін із нею розбирається»;
  • «Підтримка України спричинила катастрофу економіки Німеччини. Англійська преса відкрито зловтішається з наших труднощів. Час припиняти це самогубне божевілля»;
  • «Україна — слухняна маріонетка Вашингтону та Лондону. Якби там не схвалили таку поведінку, українці не наважилися б шпигувати за ОБСЄ»;
  • «Я ніколи не був прихильником конфлікту з путіним»;
  • «Потрібно розуміти, що путін не проти Німеччини, а проти того, щоб українці воювали один з одним»;
  • «Нам не варто більше підтримувати Зеленського»;
  • «Президент Зеленський дуже мила людина, але вірити йому чомусь не хочеться».