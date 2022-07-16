Міністр освіти Шкарлет: Уряд погасить заборгованість за навчання студентів-контрактників з окупованих територій та зон бойових дій

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив, що студенти-контрактники з окупованих територій та зон бойових дій будуть звільнені від оплати за контрактом за другий семестр 2021/2022 навчального року. Такий захід зачепить близько 13 тисяч студентів.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні уряд ухвалив розпорядження про виділення коштів із резервного фонду держбюджету для компенсації витрат ЗВО на підготовку фахівців, які мали заборгованість за другий семестр навчання», — пояснив Шкарлет.

За його словами, через відсутність отриманих грошей від сплати за навчання неможливо забезпечувати виплату заробітної плати викладачам та іншим працівникам, розраховуватися за комунальні послуги тощо.