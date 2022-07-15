NASA поки припинило польоти на Марсі гелікоптера Ingenuity — заважають зима та пил

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космосу (NASA) заявило, що тимчасово припиняє польоти на Марсі гелікоптера Ingenuity в межах дослідницької місії.

Про це йдеться у пресрелізі відомства.

«Зараз на Марсі сезон пилу та зима, а це означає, що в повітрі більше пилу та менше сонячного світла для того, щоб зарядити батареї Ingenuity. Очікується, що рівень пилу знизиться до кінця липня, тому команда вирішила дати акумуляторам гелікоптера перерву на кілька тижнів і відновити їхній щоденний рівень заряду», — заявили в NASA. Очікується, що за вдалих умов Ingenuity поновить польоти приблизно на початку серпня.