Вперше за шість років Європа стала найбільшим покупцем американської нафти

Європа обігнала Азію і стала найбільшим покупцем американської нафти.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

У січні-травні Європа закупила 213,1 млн барелів нафти, а Азія — 191,1 млн барелів, свідчать дані Міністерства торгівлі США. Востаннє така ситуація була шість років тому, коли Штати відмовилися від заборони експорту нафти.

«Оскільки Європа намагається зменшити свою залежність від російських енергоносіїв і переключається на американську нафту, цілком імовірно, що нинішня модель торговельних потоків збережеться на тривали період», — зазначає нафтовий аналітик Energy Aspects Крістофер Гейнс.

За його словами, видобуток у США зростає, але недостатньо швидко, щоб задовольнити потреби і Азії, і Європи. Крім того, Близький Схід, мабуть, обмежений у можливостях нарощування виробництва та постачання до Європи.

За словами аналітика з розвідки та видобутку ESAI Елізабет Мерфі, зараз вся увага буде прикута до того, чи зможе ОПЕК збільшити видобувні потужності наступного року і яку частку ринку вона зможе повернути.