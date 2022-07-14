ГУР: Влада білорусі дозволила контрабанду на кордонах з Україною, Польщею та Литвою

Влада білорусі дала командуванню Державного прикордонного комітету країни негласну вказівку — не перешкоджати контрабанді на кордонах з Україною, Польщею та Литвою.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки.

За словами українських розвідників, таке рішення пов’язане з різким погіршенням фінансової ситуації в країні через західні санкції. Тож влада білорусі вирішила зменшити дефіцит надходжень до бюджету за рахунок контрабанди. У першу чергу це торкнеться тютюнових виробів місцевих виробників.

Таким чином режиму лукашенка вдасться частково забезпечити ринок білорусі (а згодом — і росії) санкційними товарами, які раніше доставляли з ЄС. Щоб посилити товарний потік, влада білорусі послаблює вимоги до перетину кордону з боку країн ЄС.

Прикордонні відомства Польщі та Литви вже заявили про виявлення великих партій контрабандного білоруського тютюну у вантажних автомобілях.