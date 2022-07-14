Ліна Костенко удостоїлась Ордена Почесного легіону. Це найвища нагорода у Франції

Українська поетеса та письменниця Ліна Костенко отримала Орден Почесного легіону в посольстві Франції у Києві.

Про це повідомила журналістка Мирослава Барчук у четвер, 14 липня.

«Для мене це була абсолютна несподіванка. Я належу до всесвітньо невідомої культури. Пан посол слушно зауважив, я справді люблю Францію. Навіть у ті страшні, тоталітарні часи я завжди душею бувала у Франції. У мене таке відчуття, що я бувала у Франції навіть крізь залізну завісу», — зазначила Ліна Костенко.

Українці раніше ставали кавалерами Ордена Почесного легіону, зокрема видатний український художник Ілля Рєпін, антрополог та етнограф Федір Вовк, хореограф Сергій Лифар та інші.