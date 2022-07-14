Понад 40 країн підтримали позов України до росії у Міжнародному суді ООН

Понад 40 країн підписали офіційну заяву про те, що вони підтримують позов України проти російської федерації у Міжнародному суді ООН відповідно до Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду.

Відповідна заява оприлюднена на сайті МЗС Німеччини.

«Ми знову заявляємо про підтримку скарги, яку Україна подала до Міжнародного суду відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 1948 року, якою Україна прагне встановити, що росія не має права для проведення військових дій в Україні на підставі своїх необґрунтованих тверджень про геноцид», — йдеться у заяві.

Країни-підписанти наголошують на важливості такого судового розгляду і знову закликають рф «негайно призупинити військові операції в Україні, як це передбачено судом у його постанові про тимчасові заходи від 16 березня 2022 року».

Загалом, заяву підписали Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Маршаллові острови, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Палау, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Великобританія, США та Європейський Союз.