Reuters: США успішно випробували гіперзвукову зброю

Повітряні сили США 12 липня успішно випробували гіперзвукову ракету від компанії Lockheed Martin.

Про це повідомили Reuters із посиланням на свої джерела.

За їхніми даними, у вівторок, 12 липня, біля узбережжя Каліфорнії ВПС США успішно випробували гіперзвукову ракету повітряного базування ARRW.

Перед запуском ARRW піднімається в небо під крилом літака. Під час попередніх випробувань зброя не відʼєднувалася від літака. Зброя рухається у верхніх шарах атмосфери зі швидкістю приблизно 6 200 км/год. Це у п’ять разів більше за швидкість звуку.

Також джерела Reuters повідомили, що нещодавно американське Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів (DARPA) продемонструвало свою програму Operational Fires.

Operational Fires — це система наземного базування, яка «швидко і точно вражатиме критичні термінові цілі, проникаючи через сучасну протиповітряну оборону противника». На цю систему DARPA отримало $45 мільйонів.

Однією з концепцій компанії Lockheed Martin щодо зброї DARPA є використання для її запуску пускової установки High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), подібної до тих, що відправляють в Україну.

За даними Reuters, США побоюються, що росія та Китай досягли більших успіхів у розробці власного гіперзвукового озброєння. Тому компанії-виробники сподіваються отримати вигоду не тільки за рахунок створення гіперзвукової зброї, але й завдяки розробці нових механізмів її виявлення й ураження.