Від початку вторгнення росія постачає рекордні обсяги нафтопродуктів на Близький Схід

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія щомісяця збільшує обсяг поставок нафтопродуктів на Близький Схід. Переважно це мазут, у меншій мірі — бензин, авіаційне та дизельне паливо.

Про це пише Bloomberg.

Рекордні показники приніс росії червень. Експорт досяг рекордних із 2016 року 155 тисяч барелів на добу. Аналітики очікують, що за липень показник буде більшим — до 220 тисяч барелів на добу.

Приблизно третина всіх поставок потрапляє на нафтовий термінал у порту Фуджейра (ОАЕ). Куди далі йдуть нафтопродукти — складно сказати, оскільки вони під час завантаження в резервуари можуть змішуватись, що ускладнює визначення їхнього походження. Через це не виключається ймовірність поставок російського палива до ЄС чи США країнами Близького Східу. Вони можуть казати, що це їхнє паливо.

Водночас збільшення поставок на Близький Схід не може компенсувати зниження європейського імпорту, який після початку війни скоротився більш ніж на пів мільйона барелів на добу.