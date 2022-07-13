Хакери намагалися зламати акаунт голови Європейського центробанку Лагард з номера Меркель

Хакери намагалися зламати акаунт голови Європейського центрального банку Крістін Лагард у месенджері WhatsApp, імовірно, використовуючи справжній номер мобільного телефону колишньої канцлерки Німеччини Анґели Меркель.

Про це пише Deutsche Welle.

Німецький телеканал новин n-tv підтвердив інформацію про кібератаку на Лагард із посиланням на речника голови ЄЦБ. Зазначається, що Лагард, яку повʼязує особиста дружба з Меркель, отримала SMS-повідомлення нібито з номера ексканцлерки з пропозицією продовжити спілкування через WhatsApp. Обман розкрився, коли голова ЄЦБ передзвонила Меркель, щоб уточнити, чи справді вона була автором повідомлення. Метою хакерів був код ідентифікації, за допомогою якого вони могли б отримати доступ до облікового запису Лагард у месенджері.

Як зловмисники дізналися номер Меркель — поки не зрозуміло. Лагард була не єдиною мішенню хакерів, які влаштували полювання на низку представників політичних та економічних кіл із використанням вкрадених особистих даних високопоставлених німецьких політиків.

Поліція розпочала розслідування, у якому беруть участь Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) та Федеральне управління інформаційної безпеки (BSI). Обидва відомства розіслали депутатам Бундестагу попередження з описом методики хакерів.