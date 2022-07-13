Що у світі писали про війну в Україні 12 липня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

Wired пише про російські групи хакерів-активістів і досліджує їхні зв’язки з кремлем. Одне з угруповань ― Killnet ― оголосило «війну» 10 країнам-союзникам України, зокрема Литві. Починаючи з 20 червня і протягом наступних десяти днів хакери влаштували DDoS-атаки на понад 130 державних і бізнесових сайтів Литви. Загалом за останні місяці Killnet атакували Німеччину, Італію, Румунію, Норвегію та США, пише видання. Зазвичай атаки відбувалися після того, як ці країни оголошували про підтримку України або запроваджували обмежувальні заходи проти рф. Група Killnet зʼявилась у січні цього року для організації DDoS-атак, потім «переїхала» на канал у Telegram, де набирає значної популярності в рф. Ще одна хакерська група ― XakNet ― атакувала найбільшу українську енергетичну компанію «ДТЕК». Минулого тижня компанія IBM вперше помітила в Україні іншу групу кіберзлочинців ― Trickbot. Хоча росія постійно заперечує організацію кібератак по всьому світу, є свідчення, що ці групи пов’язані з кремлем. XakNet і Killnet, наприклад, мають доступ до російських державних ЗМІ, також вони використовують меседжі кремля та допомагають просувати російські інтереси у світі. За словами Емілі Хардінг, заступниці директора програми міжнародної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень, московські спецслужби зберігають взаємини з російськими групами хактивістів навмисно неоднозначними, використовуючи певні форми впливу лише тоді, коли це необхідно.

The New York Times поспілкувалися з українським парамедиком Юлією Паєвською, вона ж Тайра, яка три місяці провела в полоні в росії. Паєвська ― відома медик-доброволець, яка ще на початку війни на Донбасі зібрала жіночу волонтерську групу медиків «Янголи Тайри». Із 2014 року Паєвська навчила тактичній медицині понад 8 тисяч людей. Тайру захопили в полон 16 березня під час евакуації групи з Маріуполя. Росіяни знали, хто вона, і кинули її спершу в одиночну камеру, а потім у маленьку разом з іншими 21 жінками. Під час полону їй не давали необхідних ліків і застосували фізичний та психологічний тиск. Тайру та інших ув’язнених навіть змушували співати російський гімн та інші проросійські пісні й гасла. За даними міноборони рф, пише NYT, станом на кінець червня росіяни утримують 6 тисяч українських військовополонених.

Експерт із закордонних справ Уолтер Рассел Мід написав колонку для The Wall Street Journal про те, як росія та Китай використовують «культуру пробудження» Заходу у власних інтересах. Поки Україна демонструє інноваційну тактику і вищий моральний дух на полі бою та почала використовувати переваги західної високотехнологічної зброї, путін досягає успіхів в економіці та політиці ― сферах, які Захід вважав своїми сильними сторонами. Оскільки Німеччина побоюється темної та холодної зими через можливе російське газове ембарго, а країни по всьому світу на чолі з Китаєм обирають торгівлю з росією замість солідарності з Україною та її союзниками, Захід має змінити свій підхід, пише Мід. Він окреслює три конкретні слабкі місця в західній системі, які необхідно усунути. По-перше, протекціонізм у Європі та США, який зменшує економічну привабливість для країн, що розвиваються. По-друге, «ціннісний» компонент в американській та європейській зовнішній політиці, згідно з яким європейські цінності є універсальними та мають підтримуватися всіма, кому не байдуже глобальне майбутнє. По-третє, це невдача «культури пробудження цінностей», яка більше роз’єднує, аніж об’єднує. Права ЛГБТ, аборти на вимогу, свобода слова та вільний доступ до порнографії в інтернеті ображають і вводять в оману мільйони людей в усьому світі й, судячи з останніх подій, навіть на самому Заході. Цю моральну і політичну плутанину росія та Китай використовують як інструмент ― і вже понад десять років успішно виграють на фоні «західного декадансу». Таким чином, резюмує Мід, виживання Заходу і глобальний мир вимагають змін суттєвіших за ті, які можуть уявити зараз Байден чи його європейські колеги.