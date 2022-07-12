Холдинг Ахметова почав процедуру анулювання ліцензій «Медіа Групи Україна»

Холдинг System Capital Management (SCM) розпочав процедуру припинення випуску друкованих ЗМІ й анулювання ліцензій «Медіа Групи Україна».

Про це йдеться в заяві холдингу.

«Відповідні документи буде надіслано уповноваженим державним установам вже відсьогодні, 12 липня 2022 року. Мова йде про всі державні ліцензії на мовлення та на провайдера програмної послуги, які були отримані «Медіа Групою Україна» від держави. Паралельно сьогодні буде розпочато процес припинення випуску належних МГУ друкованих засобів масової інформації», — заявили в компанії.

Там додають, що згідно із законодавством, анулювання ліцензій та задоволення заяви про припинення випуску друкованих ЗМІ автоматично позбавляє компанії-власники статусу ЗМІ — вони мають завершити діяльність. Процес має зайняти до двох місяців, у цей період група продовжить виконувати взяті на себе зобовʼязання за ліцензійними угодами й продовжуватиме трансляцію та участь у національному марафоні новин, а також в іномовленні (FreeДом).

«Вихід будь-яких власних проєктів і виробництво контенту на всіх телеканалах, виданнях, онлайн-майданчиках Групи припиняється. Разом із відмовою від ліцензій на мовлення каналів «Медіа Групи Україна» припиняється дистрибуція цих каналів за кордоном, зокрема в Польщі», — заявила компанія.

У холдингу також повідомили, що о 00:00 12 липня 2022 року група припинила оновлювати свої онлайнмедіа. Усі відносини з партнерами Групи будуть обговорювати окремо.

При цьому всі активи медіагрупи залишаються в її власності. Мова йде про техніку та інше обладнання, про бібліотеку, інтелектуальні права та права на бренди, серед яких — «Україна», «Україна 24», «Сьогодні». Майбутню долю цих активів менеджмент визначить найближчими днями.