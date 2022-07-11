Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань припиняє свої повноваження

У звʼязку зі звільненням Геннадія Лагути — голови Херсонської ОВА, його радник Сергій Хлань також позбувається посади, на якій перебував два місяці.
Саме він регулярно інформував населення про стан справ у Херсоні та підтверджував ліквідацію окупантів чи знищення українськими силами російських складів з боєприпасами.
«Я залишаюсь депутатом Херсонської обласної ради від «Європейської Солідарності» та військовослужбовцем Збройних сил України», — зазначив Хлань.
- 28 червня стало відомо, що Кабінет міністрів України погодив звільнення голови Херсонської обласної державної адміністрації Геннадія Лагути. Тимчасове виконання обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації покладається на Дмитра Бутрія.