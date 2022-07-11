Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань припиняє свої повноваження

У звʼязку зі звільненням Геннадія Лагути — голови Херсонської ОВА, його радник Сергій Хлань також позбувається посади, на якій перебував два місяці.

Саме він регулярно інформував населення про стан справ у Херсоні та підтверджував ліквідацію окупантів чи знищення українськими силами російських складів з боєприпасами.

«Я залишаюсь депутатом Херсонської обласної ради від «Європейської Солідарності» та військовослужбовцем Збройних сил України», — зазначив Хлань.